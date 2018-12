Straatvraag: Scheveningen jat pallets van Duindorp?

De strijd is weer losgebarsten voor wie het grootste vreugdevuur bouwt. Is dat Duindorp of is dat Scheveningen? Er wordt al dagen keihard gewerkt om de gigantische aantallen pallets zo hoog mogelijk te stapelen. Scheveningen zou goed een voorsprong kunnen hebben omdat ze een lading pallets die voor Duindorp bestemd waren hebben aangenomen.

Dat palletstrijd geen echte oorlog is, wil niet zeggen dat er niet getreiterd kan worden. Zo heeft Scheveningen een lading van 420 pallets die voor Duindorp bestemd waren toch aangenomen toen de chauffeur zich meldde bij Scheveningense stapel. “Ik heb lekker de handtekening vervalst en die pallets aangenomen”, vertelt een Scheveningse bouwer trots. “Als ze te kort komen bij Duindorp moeten ze me maar even bellen”, grapt hij.

Toch zijn er bouwers die nog wel een goed woordje over hebben voor hun tegenstanders. “Ik heb respect voor ze want ze zetten ieder jaar een mooie stapel neer. Jammer voor ze dat ze eeuwige tweede zijn”, aldus een Duindorper. “Zorg dat je lekker voorzichtig blijft stapelen, dat is het allerbelangrijkst aan beide kanten”, zegt een bouwer aan de kant van Scheveningen. Op Oudejaarsavond gaan beide stapels om middernacht in de fik.