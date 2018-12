Ziekenhuis HMC Bronovo gaat mogelijk sluiten

De ziekenhuizen HMC Bronovo in Den Haag en HMC Antoniushove in Leidschendam gaan mogelijk dicht. Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overweegt de ziekenhuizen te sluiten of sterk uit te kleden. Eind januari besluit het bestuur wat er van de HMC-vestigingen overblijft.

Om de zorg in de toekomst voor regio Den Haag haalbaar en betaalbaar te houden is een grote reorganisatie nodig, bevestigt het HMC aan AD Haagsche Courant. “De scenario’s die we verkennen gaan uit van een 1, 2 of 3 locatie-model”, laat HMC weten in een verklaring naar aanleiding van berichtgeving in het AD. De kans is groot dat het Bronovo gaat sluiten: het verloor de afgelopen jaren al meerdere afdelingen aan HMC Westeinde, Mogelijk gaat dus ook HMC Antoniushove sluiten. In dat geval houdt het HMC één ziekenhuis over: HMC Westeinde.

Volgens een woordvoerster van HMC is het “redelijk prematuur” om te zeggen dat Bronovo of Antoniushove dichtgaan. “Er is nog geen enkel besluit genomen. Er wordt gekeken naar alle toekomstscenario’s waarbij echt alle opties voorliggen. Het is een hele brede verkenning die we al enige tijd zorgvuldig vormgeven, in overleg met alle partijen. Daarbij hebben we ook te maken met de eis van de overheid dat de zorg nul procent duurder mag worden, en met de schaarste aan gespecialiseerd zorgpersoneel”, vertelt ze aan mediapartner Omroep West.