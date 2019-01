Praat mee over de toekomst van het vreugdevuur in Dossier Mastenbroek

Burgemeester Krikke zet vraagtekens bij toekomst vreugdevuren

Burgemeester Pauline Krikke gaat serieus kijken naar de toekomst van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Door een opstekende zeewind werd Scheveningen dorp afgelopen nieuwjaarsnacht overspoeld met rondvliegende vonken. Daarbij vlogen onder anderen een huis, kiosk en enkele auto’s in brand.

In een officieel statement vraagt de burgemeester zich af of er volgend jaar nog wel vreugdevuren zullen zijn. “We moeten met z’n allen als stad bepalen of we dit nog willen”, zegt Krikke. “De afgelopen jaren is het goed gegaan. En de vuren zijn ook prachtig als het allemaal goed gaat, geen misverstand daarover. Maar nu het niet goed is gegaan, wil de driehoek(politie, justitie, burgemeester) grondig evalueren of dit nog verantwoord is.”

Een van de redenen van de vonkenregen was dat de vuurstapels veel te hoog waren. De bouwers hadden met de gemeente een maximale hoogte van 35 meter afgesproken. In werkelijkheid waren de stapels zowel in Duindorp als in Scheveningen ruim 48 meter. Burgemeester Krikke zegt inmiddels met de bouwers in gesprek te zijn.

Foto: Pat Smith