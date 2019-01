Praat mee over de toekomst van het vreugdevuur in Dossier Mastenbroek

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek wordt woensdagavond uitgebreid aandacht geschonken aan de perikelen rondom het vreugdevuur in Scheveningen. Inwoners, betrokkenen en politici uit Den Haag kunnen tussen 21.00 en 23.00 uur telefonisch meepraten over de toekomst van het vreugdevuur. Geef jouw mening!

In Scheveningen ontstonden tijdens de jaarwisseling meerdere branden. Dat kwam doordat er op het strand een groot vreugdevuur was. Door harde wind vlogen kleine vonkjes van de brandstapel door de lucht en ontstonden er vuurtornado’s. De stapel was veel hoger dan afgesproken. Hoe moet het nu verder en wie draait er op voor de schade? Is dit het einde van het vreugdevuur? En had burgemeester Pauline Krikke moeten ingrijpen toen ze lucht kreeg van de veel te hoge stapel pallets? Praat vanavond tussen 21.00 en 23.00 uur mee op Den Haag FM.

Geef jouw telefoonnummer, korte reactie en naam door aan de redactie van Dossier Mastenbroek, via dossiermastenbroek@gmail.com. De redactie belt je vanavond tussen 21.00 en 23.00 uur live in de uitzending terug.

Foto: Pat Smith