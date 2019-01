Raymond van Barneveld krijgt wildcard voor Premier League Darts

De Haagse dartlegende Raymond van Barneveld heeft van de dartbond PDC een wildcard gekregen voor het nieuwe seizoen van de Premier League Darts. De organisatie maakte dit na afloop van de door Michael van Gerwen gewonnen finale bekend.

Voor Van Barneveld is het een mooi begin van 2019 na een dramatisch verlopen 2018. In juni werd bij de darter ingebroken en tijdens het afgelopen WK werd ‘Barney’ al in de eerste ronde uitgeschakeld door Darius Labanauskas uit Litouwen. De Premier League Darts is na het wereldkampioenschap het belangrijkste toernooi op de speelkalender van dartbond PDC. Tussen februari en mei nemen de tien beste darters van de wereld het op zestien verschillende dagen op diverse plekken in Europa tegen elkaar op.

De PDC maakte bekend dat naast Van Barneveld ook Michael van Gerwen, Michael Smith, Rob Cross, Peter Wright, Gary Anderson, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic en James Wade in de Premier League spelen. Het toernooi start op 7 februari in het Engelse Newcastle. Voor Raymond van Barneveld wordt het een van zijn laatste kunstjes als profdarter. Onlangs kondigde hij aan na het WK van 2019 te stoppen.