RockArt gaat met andere steden om de tafel over verhuizing

Het ultimatum dat Popmuseum RockArt aan de gemeente had gesteld om duidelijkheid te geven over een verhuizing naar de stad is verstreken. Schut stelt dat andere steden als Almere, Den Bosch en Rotterdam al eens eerder interesse hebben geuit om het popmuseum te willen huisvesten.

Directeur van het museum Jaap Schut stelde de gemeente eind november een ultimatum: “Als we geen goed aanbod van Den Haag krijgen gaan we vanaf 1 januari ook met andere steden om de tafel.” Al jaren wil hij van Hoek van Holland naar Den Haag verhuizen, maar de juiste locatie wordt steeds niet gevonden. In 2016 werd nog wel een motie aangenomen waarin het Haagse college gevraagd werd om met een voorstel te komen. De verhuizing van RockArt naar Den Haag werd ook opgenomen in het Haagse coalitieakkoord. Onder meer de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout werd genoemd, maar Den Haag wil eerst onderzoeken of het Eschermuseum daar kan komen.

Hij wil dit jaar nog naar een groter pand verhuizen omdat het huidige museum in Hoek van Holland “uit zijn jasje is geroeid.” Of die verhuizing richting Den Haag gaat, is ondanks het verstrijken van het ultimatum niet duidelijk.