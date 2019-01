Ruim 24.000 handtekeningen onder petitie tegen sluiting Bronovo

Een petitie tegen de sluiting van het ziekenhuis Bronovo is sinds woensdag al meer dan 24.000 keer ondertekend. De petitie, die om 30.000 handtekeningen vraagt, is sinds zaterdag online in te vullen.

Zaterdag werd bekend dat het bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) overweegt naast het Haagse Bronovo ook het Antoniushove in Leidschendam mogelijk te sluiten of sterk uit te kleden. Het personeel zou al eind november ingelicht zijn over dat er grote veranderingen op komst zouden zijn. Mochten de ziekenhuizen sluiten, dan gaan de zorgtaken geheel of gedeeltelijk over naar de hoofdvestiging het HMC Westeinde. Eind januari neemt het bestuur daarover een besluit.

De initiatiefnemers willen de handtekeningen voor die tijd nog aanbieden aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en de directie van de HMC-groep. De petitie is tot 15 januari te ondertekenen.