Zeventigjarige alzheimerpatiënt Marina vermist

De politie is op zoek naar de zeventigjarige Hagenaar Marina Hosemans. De vrouw heeft de ziekte van Alzheimer en is dinsdagmiddag voor het laatst gezien.

De vrouw is voor het laatst gezien op de Dagelijkse Groenmarkt in het centrum. Ze is een blanke vrouw van zeventig jaar oud en heeft grijs haar. Ze droeg een bruine leren jas, blauwe spijkerbroek en bruine instapschoenen.

Sinds vanmiddag wordt de 70-jarige Marina Hosemans vermist vanuit het centrum van Den Haag. Mevrouw Hosemans leidt aan Alzheimer. Heeft u haar gezien? Bel 112. Zie de link voor het signalement en de foto’s. @PolJanHen https://t.co/RNFUro7sDJ — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) January 1, 2019