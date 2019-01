Haagse oud-schaatskampioen Paulien van Deutekom overleden

De geboren Haagse oud-schaatser Paulien van Deutekom is overleden. Dat meldt de NOS donderdagochtend. Ze leed aan longkanker en is 37 jaar geworden.

Van Deutekom was van 1998 tot 2012 actief in de schaatswereld, maar beleefde in 2008 het beste jaar uit haar carrière. Toen won ze in Berlijn de wereldtitel allround. Met die gouden medaille stootte ze Ireen Wüst van de troon en werd ze de vijfde Nederlandse schaatsster die het WK allround won. Datzelfde jaar won ze ook nog eens zilver op het EK allround en werd ze genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. Die won ze niet, maar ze kreeg wel de Ard Schenk Award voor beste schaatsster van het jaar.

In 2012 stopte ze definitief met topsport. Daarna was ze nog enkele jaren analist bij de NOS. Afgelopen zomer kreeg Van Deutekom de diagnose uitgezaaide kanker. Het laatste half jaar zijn verschillende behandelingen geprobeerd maar zonder succes.

Foto: Bjarte Hetland