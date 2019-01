Organisatie vreugdevuur Scheveningen ontkent beschuldigingen gemeente

De organisatie van het vreugdevuur op Scheveningen ontkent dat zij zich niet aan de regels heeft gehouden tijdens de opbouw van de vuurstapel. Burgemeester Pauline Krikke vindt dat de bouwers de afspraken met de gemeente hebben geschonden door bijvoorbeeld ’s nachts door te bouwen. De organisatie zegt woensdagavond tijdens de persverklaring in zalencentrum De Vonk zich niet in de uitspraken te herkennen.

Volgens de bouwers is hen niet gevraagd om te stoppen met bouwen, maar is er alleen gezegd dat de toevoer van de pallets stopgezet moest worden. Dat zou zijn gebeurt en er zou daarna niet stiekem zijn doorgebouwd. Alleen de pallets die al op het strand geleverd waren, zijn in overleg met de gemeente, nog bovenop de stapel gelegd. Het maximale toegestane aantal kubieke meters zou volgens de organisatie niet overschreden zou zijn, al weten de bouwers niet hoog de vuurstapel precies was. Eerder werd er nog gesproken over een stapel van 48 meter hoog, terwijl 35 meter was toegestaan.

Tijdens de persverklaring is er ook gesproken over de bedreigingen die zouden zijn geuit aan het adres van de gemeente. De bouwers ontkennen dat er sprake was van dreiging en spreken juist van een dagelijks overleg met de betrokken instanties waarbij de vuurstapel niet anders is gebouwd dan voorgaande jaren. De organisatie van het Scheveningse vreugdevuur staat dan ook nog steeds achter de manier van bouwen en hoopt, in afwachting van het onderzoek, de traditie van de Vreugdevuren volgend jaar voort te kunnen zetten.

Tijdens de jaarwisseling daalde een vonkenregen neer op Scheveningen nadat het vreugdevuur op het strand werd ontstoken. Dit leidde tot schade aan huizen en voertuigen dichtbij de boulevard.

Foto: Steffie Oldenbeuving