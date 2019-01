Oudejaarsconference 2019 van Claudia de Breij live vanuit Koninklijke Schouwburg

Cabaretier Claudia de Breij doet dit jaar de oudejaarsconference. Dat maakte De Breij donderdagochtend bekend op NPO Radio 1.

De Utrechtse cabaretier verheugt zich erop om de conference uitgerekend in Den Haag te spelen. “De Oudejaarsconference op kruipafstand van het Torentje, dat leek mij nou mooi”, zegt De Breij. “Gelukkig denkt de Koninklijke Schouwburg in Den Haag er ook zo over, dus daar speel ik op 31 december 2019, live en rechtstreeks te zien op NPO1, de oudejaarsconference.” Het is niet de eerste keer dat Claudia de komische afsluiting van het jaar speelt. In 2016 was zij al de eerste vrouwelijke cabaretier die het mocht doen, toen vanuit het Rotterdamse Luxortheater.

De traditie van de oudejaarsconference werd in 1954 op radio gestart door Scheveninger Wim Kan. Afgelopen oudejaarsavond waren er zelfs drie shows te zien. Marc-Marie Huijbregts(NPO1), Guido Weijers(RTL4) en Javier Guzman(Comedy Central) speelden alle drie een oudejaarsconference.

Foto: Hans Peter van Velthoven