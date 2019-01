‘Het duel’ en ‘Zing mee aan Zee’ zondag in Kunstlicht

Bezoekers bewonderen ijssculpturen op Scheveningen

Meer in

Hakken, beitelen en zagen in een groot blok ijs, tot er langzaam een beeld tevoorschijn komt. Dat gebeurde op Scheveningen, waar de tweeling Killian en Damian van der Velde vrijdag en zaterdag hun kunsten laten zien. De kunstwerken worden toegevoegd aan de ijssculpturen expositie ‘Tales of Steam & Ice’ die naast de Pier te vinden is.

Het ‘icecarven’ lijkt van een leien dakje te gaan, maar om zelf met een ijsblok aan de slag te gaan, is toch niet helemaal aan te raden. Damian: ‘Je hebt het goede materiaal nodig, anders wordt het al snel gevaarlijk’.

Wil jij de sculpturen ook zien? Aankomende zaterdag om 15:00 gaat de tweeling weer aan de slag met een nieuw blok ijs. Alle andere ijssculpturen zijn nog tot en met 13 januari te bewonderen in de ijssculpturen expositie van coolevent, gelegen naast de Pier.