Bijna 5.000 Hagenaars krijgen boete voor verkeerd aanbieden huisvuil

Bijna 5.000 Hagenaars hebben in 2018 een boete gekregen voor het verkeerd aanbieden van huisvuil. Zo’n 1.800 Hagenaars hebben bezwaar gemaakt tegen de boete van 126 euro, meldt de Telegraaf.

Het aantal mensen dat hun boete heeft aangevochten is ten opzichte van 2017 met 75 procent gestegen. In dat jaar probeerden nog iets meer dan duizend Hagenaars onder de kosten van de overtreding uit te komen. In de meeste gevallen ontkennen zij hun afval fout te hebben aangeboden. In andere gevallen claimden de bezwaarmakers dat de regels niet duidelijk waren. Volgens de gemeente zijn er dit jaar ruim 1.300 bezwaren afgehandeld, waarvan in 266 gevallen de klagers helemaal of voor een deel gelijk kregen. De besluiten die alsnog zijn ingetrokken nadat Hagenaars beroep hadden ingediend zijn niet meegeteld.

De gemeente was in totaal 1,4 miljoen euro kwijt aan het juridisch afhandelen van de bezwaren. Op veel locaties waar de bezwaren vandaan komen, blijken vaak veel volle ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) te staan. In deze gevallen wil de gemeente de betreffende containers vaker leggen. Den Haag telt inmiddels meer dan 6.500 ORAC’S.