Dodelijk ongeluk 22-jarige motorrijder op Erasmusweg

Een 22-jarige Haagse motorrijder is vrijdagochtend overleden bij een ongeval op de Erasmusweg in Den Haag. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Het ongeluk gebeurde even na 9.00 uur ter hoogte van de Aagje Dekenlaan. De politie is bezig met onderzoek en kan nog niks melden over de oorzaak van het ongeluk.

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie op 0900-8844.

Bij een ongeval vanochtend op de #Erasmusweg in #DenHaag is een 22-jarige motorrijder uit Den Haag om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844. @PolZuiderpark — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) January 4, 2019