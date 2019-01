‘Het duel’ en ‘Zing mee aan Zee’ zondag in Kunstlicht

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10-12 uur aandacht aan de voorstelling ‘Het duel’ (foto) van Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool, en aan het festival ‘Zing mee aan Zee’.

Survival of the fittest. Met ‘Het duel’ gaat zaterdag 12 januari een ‘nieuwe’ Tsjechov in première. Niet eerder was deze novelle (uit 1891) op het Nederlands toneel te zien. Acht fantastische acteurs bouwen samen een ‘Tsjechoviaanse’ wereld, waarin de grenzen tussen toen en nu, tussen zijn en spelen, tussen spel en bittere ernst steeds meer vervagen. Gewapend met een emmer wodka en twee geladen pistolen vechten ze samen de filosofische strijd over wat het goede leven is voor eens en altijd uit. Kunstlicht sprak met topacteurs als Joris Smit, Jacob Derwig, Hein van der Heijden en, om te beginnen, met regisseur Jeroen De Man.

Met het festival ‘Zing mee aan Zee’ van community arts-instelling Kwekers in de Kunst in samenwerking met het Zuiderstrandtheater kun je volgende week donderdag tot en met zaterdag uit volle borst zingend het nieuwe jaar in. Het festival gaat van start met een optreden van het Haags Wereldkoor, gevolgd door een ‘Musical sing-a-long’ met Stanley Burleson & Vajèn van den Bosch de dag erna. Zaterdag wordt het festival afgesloten met een ‘Opera Scratch’.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tegen kwart voor twaalf kun je agendatips tegemoet zien. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Foto: Sarah Carlier.