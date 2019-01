‘Het duel’ en ‘Zing mee aan Zee’ zondag in Kunstlicht

Paul Winnubst te gast in Mediamix op Den Haag FM

Onafhankelijk instituut gaat gebeurtenissen rond vreugdevuur onderzoeken

Meer in

Het onafhankelijke Instituut Fysieke Veiligheid(IFV) gaat de gebeurtenissen op nieuwjaarsnacht rond het Scheveningse vreugdevuur onderzoeken. Dat maakte burgemeester Pauline Krikke vrijdag bekend in een brief aan de gemeenteraad.

“Elke jaarwisseling wordt geëvalueerd”, zegt Krikke. “Maar de gebeurtenissen rond het vreugdevuur op Scheveningen vragen om een onafhankelijk onderzoek ten behoeve van die evaluatie. Het IFV is een organisatie die geschikt is voor deze evaluatie, gezien de ervaring die zij heeft met evaluatieonderzoek naar verschillende crises en incidenten in Nederland.”

Tijdens de jaarwisseling daalde een vonkenregen neer op Scheveningen nadat het vreugdevuur op het strand werd ontstoken. Dit leidde tot schade aan huizen en voertuigen dichtbij de boulevard.

Foto: Kevin Samboe