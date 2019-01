Gehuurde kerstbomen worden teruggebracht naar zorgboerderij

De feestdagen zijn voorbij en dus is het tijd om ook de kerstboom het huis uit te doen. In plaats van hem weg te gooien, kun je bij zorgboerderij Pluk! je gehuurde boom laten herplanten. In het eerste weekend van 2019 brachten zo’n 150 milieubewuste Hagenaars hun gehuurde kerstboom terug.

De bomen gaan vervolgens naar een kwekerij in Boskoop waar Ancella de rest van het jaar voor de bomen zal zorgen. Volgend jaar kunnen mensen de bomen dan weer huren en als ze dat willen mag dat ook dezelfde als dit jaar zijn.

“Het is gewoon een doorn in het oog om tot en met mei nog bomen langs de weg te zien”, zegt bomenverzorgster Ancella. “Bovendien is het voor de gemeente een ontzettend grote taak om ze allemaal op te ruimen en dus zorg ik ervoor dat de bomen weer terug de grond in gaan.”