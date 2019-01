Passenger en Wende in Beste Ballads-special van De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de mooiste ballads van vorig jaar met onder meer Passenger en Wende Snijders (foto).

In de eerste uitzending van het nieuwe jaar blikken we nog één keer terug op 2018 met een special vol met de beste ballads. Je hoort gevoelige songs van Wende Snijders, Passenger, Snow Patrol, The Jayhawks, Elvis Costello en de Dawes. Ballads in allerlei genres zoals soul van Michelle David, Beyonce, Sabrina Starke en Kali Uchis, country van Kacey Musgraves, folk van Pitou en Frank Turner. Ook Nederlandstalige ballades komen voorbij van bijvoorbeeld Willem (voorheen Opposites), Stephanie Struijk (voorheen Stevie Ann).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).