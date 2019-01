Gezocht: verdwenen videocassettes met beelden van Schilderswijk

Hagenaar Gerrit Visser is op zoek naar acht videocassettes met beelden van de Schilderswijk. De cassettes leende hij tien jaar geleden uit aan een klant van zijn zinkwinkel in Rijswijk. De man vertelde Gerrit dat hij een documentaire maakte over de Schilderswijk.

“Ik had een aantal filmpjes uit mijn jeugd liggen dus die hebben we samen gekeken. Hij vroeg of hij ze even mocht lenen om een kopietje te maken, binnen veertien dagen zou hij ze terug komen brengen.” Visser heeft de man daarna nooit meer gezien. Het enige wat Gerrit weet van de man is dat hij toen rond de veertig was, een Ford Escort had en aan het Huygenspark woonde.

De cassettes hebben grote emotionele waarde voor Gerrit. “Het zijn de enige bewegende beelden van mijn jeugd.” Ben of ken jij degene die de video’s van Gerrit Visser heeft geleend of heb je meer informatie? Mail dan naar info@denhaagfm.nl

Luister hier naar het gesprek met Gerrit Visser op Den Haag FM.