Haagse predikant noemt anti-homoverklaring “gevaarlijk en onverantwoord”

De Haagse predikant Axel Wicke, van de Protestantse Kerk Nederland, neemt nadrukkelijk afstand van de zogeheten Nashvilleverklaring. De verklaring werd afgelopen dagen door zo’n 250 predikanten en politici ondertekend en staat bekend als anti-homoverklaring.

“Zoals de LHBTI-community wordt weggezet vind ik gevaarlijk en onverantwoord”, zegt Wicke op Den Haag FM. “Homoseksualiteit wordt volledig afgekeurd, dat kan niet meer in 2019. Ik zou heel graag in gesprek met mede-predikanten die dit verdrag hebben ondertekend.”

De van oorsprong Duitse predikant zegt dat nergens in de bijbel iets staat over homoseksualiteit. “Iedereen mag houden van wie hij of zij wil. Waar liefde is daar is god.”

Luister hier naar het interview met Axel Wicke op Den Haag FM.