Mobiele rondleiding door Regentesse- en Valkenboskwartier van start

In het Regentesse- en Valkenboskwartier kun je vanaf vandaag een mobiele rondleiding volgen langs vijftig bijzonder plekken in de wijk. Door een QR-code op stoeptegels te scannen komt in het scherm van je smartphone informatie over de plek waar je bent te staan.

Volgens initiatiefnemer Myrthe Cools geven de tegels een nieuwe kijk op de wijk “Het kan heel breed zijn, maar je leert de wijk echt opnieuw kennen en bekijken.”