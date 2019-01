NS zoekt deelnemers voor proef inchecken met betaalpas

Vervoersbedrijven zoeken vanaf maandag deelnemers die mee willen doen aan een proef waarbij de reiziger met de betaalpas kan inchecken, in plaats van met de OV-chipkaart. De proef zal plaatsvinden op het traject tussen stations Leiden Centraal en Den Haag Centraal, meldt de NS.

Deelnemers kunnen met hun pinpas of creditcard, indien voorzien van contactloos betalen, op de stations op tussen Leiden en Den Haag inchecken. Op die manier is er geen aparte OV-chipkaart meer nodig. Er hoeft niet van te voren saldo op de pas gezet te worden. Via een app kunnen de reizigers vervolgens bekijken hoeveel kosten ze hebben gemaakt. Reizen met een kortingsabonnement is niet mogelijk, alle transacties zijn tegen normaal tarief. De proef begint over twee weken en loopt tot en met 19 juli.

Om mee te kunnen die aan de proef moet een reiziger een contactloze bankpas van ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank of RegioBank hebben. Ook een contactloze creditcard van Mastercard of VISA uitgegeven door ICS (International Card Services) voldoet aan de eisen. Aanmelden voor de proef kan via de website van de NS.

Foto: Bas Bogers