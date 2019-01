Ondernemers Scheveningen bereiden zich voor op hoog water

Advocaat over vreugdevuur: “Klaag gemeente aan voor brandstichting”

Er is hoog water en zware storm op komst. Het KNMI verwacht zware windstoten tot negentig kilometer per uur aan de kust. Tegelijkertijd is er springtij, waardoor er extra hoge golven kunnen ontstaan. Ondernemers op Scheveningen nemen maatregelen, zo meldt mediapartner Omroep West.

Door het springtij staat het water hoger dan normaal. De Scheveningse havenmeester Cees Duvekot verwacht dat het water dertig tot veertig centimeter over de kade kan stromen. “Restauranteigenaren en ondernemers zijn gewaarschuwd. Door de harde wind van de afgelopen dagen is het water al hoog opgestuwd.”

Ondernemers aan de Doctor Lelykade nemen al voorzorgsmaatregelen. “We hebben de zandzakken al buiten gezet”, zegt een werknemer van Encore by Simonis. De havenmeester verwacht dat het water 2.36 meter boven NAP komt te staan.

Foto: Omroep West