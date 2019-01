Tiny House-bewoners en straattaal in nieuwe Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met verschillende Haagse tiny house-bewoners. In de krant komen voor- en nadelen van de kleine huisjes aan bod.

In Straatnieuws ook een interview met Jiska Duurkoop, schrijfster en deskundige op het gebied van Nederlandse straattaal. “Ze vertelt dat straattaal een soort geheimtaal is”, zegt hoofdredacteur Tanya van der Spek op Den Haag FM. “Zodra het op tv te horen is kan je eigenlijk al niet meer spreken van straattaal.”

Verder vertelt Tanya over de prijsstijging van de krant, de verkopers verdienen hierdoor twintig cent meer per verkochte krant. Daarnaast lees je verhalen over cashloos leven en de straatopera The Disciples.

Luister hier naar een interview met hoofdredacteur Tanya van der Spek van Straatnieuws op Den Haag FM.