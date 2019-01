Dode bij schietpartij in Schilderswijk

Bij een schietpartij in de Netscherstraat in de Schilderswijk is dinsdag aan het begin van de middag een dode gevallen. De politie kan dat nog niet bevestigen, maar op straat ligt al gedurende lange tijd een lichaam onder een laken. Ook zijn er zwarte schermen geplaatst op de plek van het incident.

Wat de aanleiding van de schietpartij is kan de politie nog niet zeggen. Ook is niet duidelijk hoe oud het slachtoffer is en waar vandaan hij of zij komt.

Direct na de schietpartij ging de schutter er vandoor. Later meldde zich iemand op het politiebureau. Die persoon is aangehouden. Het is niet bekend of het gaat om een man of een vrouw.