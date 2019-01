FOTOSERIE: Storm raast over Scheveningen

Hevige windstoten, hoge golven en water dat over de kades kletst. Door de combinatie van storm en springtij was het dinsdagmiddag een waterballet in de Scheveningse Haven. Het leverde deze mooie beelden op:

Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08001 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08003 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08008 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08009 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08017 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08018 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08025 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08028 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08031 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08033 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08037 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08038 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08042 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08043 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08045 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08046 (Large) Hoogwater op Scheveningen Richard Mulder Fotografie 2019-01-08049 (Large)

Foto’s: Richard Mulder