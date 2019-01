Schoolstraat schrijft wedstrijd uit voor beste nieuwe onderneming

Het Haags Retailpunt, een organisatie die zich inzet om winkelgebieden in de stad te versterken, is op zoek naar een nieuwe onderneming in de Schoolstraat. Via een initiatief genaamd ‘Haagse Helden’ kunnen nieuwe ondernemers zich melden met hun ideeën.

De beste ideeën worden voorgelegd aan een deskundige jury bestaande uit ondernemers in de Schoolstraat Esmé de Smit en Vincent Slingerland, horecaondernemer Maarten Hinloopen en Jolien van Langelaar van ROC Mondriaan. Vier helden krijgen een plek in een conceptstore in de Schoolstraat. “Ze worden door het Haags Retailpunt en de overige ondernemers ondersteund zodat ze veilig kunnen beginnen zonder risico”, zegt Esmé de Smit. “In het begin hoef je niet fulltime in de winkel aanwezig te zijn, zodat je ernaast kan blijven werken.”

Aanmelden voor Haagse Helden kan nog tot 21 januari. Na de voorrondes worden de winnaars op 11 februari bekend gemaakt.

Foto: Haags Retailpunt

Luister hier naar het interview met Esmé de Smit op Den Haag FM.