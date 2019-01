Tien jaar Haags Jeugdlintje gevierd met speciale tentoonstelling

De Haagse Jeugdlintjes worden dit voorjaar voor de tiende keer uitgereikt. En dat wordt gevierd: oud-winnaars worden in het zonnetje gezet met een speciale tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis. Dinsdagmiddag is de opening.

In de voorgaande edities zijn in totaal 93 Haagse jongeren beloond met een Haags Jeugdlintje. Om daarvoor in aanmerking te komen moesten ze zich minimaal een jaar vrijwillig inzetten voor Hagenaars of de stad, een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben geleverd of een goed initiatief hebben genomen.

De uitreiking van het Haags Jeugdlintje is dit jaar op 26 april. Aanmeldingen voor de tiende editie kunnen nog tot en met 8 februari worden ingediend. Een jury beoordeelt vervolgens of de eervolle vermelding wordt toegekend.