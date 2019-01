Wethouder Bert van Alphen wil het hele jaar regenboogvlag bij stadhuis

Als het aan wethouder Bert van Alphen ligt blijft de regenboogvlag het hele jaar wapperen bij het stadhuis. Dinsdagochtend werd de vlag gehesen als protest tegen de zogeheten Nashvilleverklaring. De verklaring werd afgelopen dagen door zo’n 250 predikanten en politici ondertekend en staat bekend als anti-homoverklaring.

De wethouder is erg verdrietig over de oorspronkelijk Amerikaanse verklaring die vorige week in het Nederlands werd vertaald en verspreid. “Het is onbegrijpelijk dat in je in deze tijd door sommige mensen wordt weggezet als tweederangs burger”, zegt Van Alphen op Den Haag FM. “Door de vlag te hijsen laten we weten dat Den Haag open staat voor alles en iedereen en dat je in onze stad kan zijn wie je wil zijn.”

Bert van Alphen laat weten dat de vlag sowieso deze week blijft hangen. “Als het aan mij ligt hangt hij het hele jaar. Maar daar zijn we met de gemeenteraad nog niet uit. Er zijn meer zaken die een vlag verdienen, ik kom er nog op terug.”

Luister hier naar het interview met Bert van Alphen op Den Haag FM.