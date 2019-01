Bas Kuipers vertrekt bij ADO Den Haag

Bas Kuipers heeft woensdagochtend het trainingskamp van ADO Den Haag in Turkije verlaten. De 24-jarige voetballer gaat een contract tekenen bij een nog onbekende buitenlandse club.

Kuipers kwam in de zomer van 2017 over van Excelsior en speelde in totaal tien officiële wedstrijden voor ADO Den Haag, waarvan zeven in de Eredivisie. Hij baalde van het gebrek aan speelminuten de afgelopen maanden. ADO was bereid mee te werken aan een eventuele transfer. Het is nog onduidelijk bij welke club de voetballer zich nu gaat voegen.

ADO Den Haag is nog tot zaterdag in het Turkse Belek.

Bas Kuipers verlaat vandaag het trainingskamp in Turkije. Hij gaat een overstap naar een andere club afronden. Bas, succes! 👍 pic.twitter.com/mTZ7d3Jr8b — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) 9 januari 2019