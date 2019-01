Bestuurders grote steden met premier Rutte om de tafel over mobiliteit

Den Haag krijgt samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de kans om haar wensen met betrekking tot mobiliteit en infrastructuur voor te leggen aan het kabinet. Het gaat een gesprek worden over waar er geld voor bijvoorbeeld een beter openbaar vervoer vandaan kan komen. “Het is kijken aan welke knoppen we kunnen draaien”, vertelt wethouder Robert van Asten(D66) van Mobiliteit op Den Haag FM.

Het buitengewoon overleg vindt woensdag 16 januari plaats in Utrecht tussen de bestuurders van de vier grote steden (G4) en minister-president Rutte, minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). De ontmoeting is een goede gelegenheid voor de G4-bestuurders om manieren te bespreken voor het financieren van plannen die niet in het infrastructuurfonds zijn opgenomen. “Begrijp het niet verkeerd, het gaat niet over een verlanglijstje zoals voor sinterklaas”, aldus Van Asten.

Het geld in dat infrastructuurfonds is voor de komende jaren al verdeeld. De projecten die worden besproken zullen waarschijnlijk niet in de nabije toekomst gerealiseerd kunnen worden.

Luister hier naar het interview met Robert van Asten op Den Haag FM.