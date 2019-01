Groep de Mos hoopt op eerste Chuck Deely Festival deze zomer

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt Den Haag een festival voor straatmuzikanten, het Chuck Deely Festival. Dat vertelt raadslid Ralf Sluijs van Groep de Mos woensdag, op de sterfdag van de Haagse straatmuzikant. “Het ziet er naar uit dat het dit jaar gaat gebeuren”, zegt hij op Den Haag FM.

Het festival wordt op poten gezet door de organisatie achter het Bevrijdingsfestival en de Stichting Marketing Haagse Binnenstad. “Ze zijn uitgenodigd door gemeente om te kijken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om dit jaar de eerste editie te organiseren.” Vorig jaar wilde de partij ook al dat het festival er kwam, maar dat ging toen niet door. “Het is belangrijk om een mooi festival neer te zetten dat cultuur en het festivalgevoel met elkaar verbindt. Dat vind ik dan prachtig om in het teken van Chuck Deely te zetten”, aldus Sluijs.

Toch is er nog veel onduidelijk over hoe het festival er uit gaat zien. “Ik sta open voor van alles en de organisatoren mogen met ideeën komen.” Ook de datum ligt niet vast, maar Sluijs doelt wel op de zomer. “Het wordt natuurlijk wel ergens in het festivalseizoen.”

Luister hier naar het interview met Ralf Sluijs op Den Haag FM.