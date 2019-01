Haagse regisseuse Ayla zoekt sponsors voor debuutfilm

De Haagse regisseuse Ayla Spaans is een crowdfunding gestart om haar debuutfilm ‘Tenacity’ te financieren. De 27-jarige Spaans studeerde in 2017 af aan de Hoge School van de Kunsten in Image and Media Technology.

De korte film gaat over een liefdesrelatie die langzaam minder wordt. “De film speelt zich af op een feest waar de hoofdpersoon zich door verschillende ruimtes beweegt”, zegt de Scheveningse op Den Haag FM. “Elke ruimte staat voor een andere fase in de relatie. Het begint heel kleurrijk met veel muziek maar wordt steeds somberder. Dit wil overigens niet zeggen dat relaties altijd zo moeten eindigen”, voegt ze met een knipoog toe.

Voor de film heeft Spaans 8.000 euro nodig. Naast het geld van de crowdfunding heeft Ayla een samenwerking met filmplatform ‘De Ontmoeting’. Zij hebben 5.000 euro toegezegd, als de crowdfunding slaagt. Als alles goed gaat is Tenacity in september te zien op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Op de crowdfundingspagina van Ayla is meer informatie te vinden.

Luister hier naar het interview met Ayla Spaans op Den Haag FM.

Tenacity crowdfunding video from ayla spaans on Vimeo.