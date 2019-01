Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt vonkenregen Scheveningen onder de loep

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) doet onderzoek naar de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht op Scheveningen. Het onderzoek gaat woensdag van start, meldt de organisatie op haar eigen website.

Het stadsbestuur wilde in eerste instantie dat de studie door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) werd gedaan, maar dat leidde tot veel kritiek in de gemeenteraad. Burgemeester Pauline Krikke zit namelijk in het algemeen bestuur van die organisatie. “Ik geloof wel dat dat bureau onafhankelijk is en ik doe niets af aan de deskundigheid van dat instituut, maar dit is niet handig. Je moet gewoon alle schijn vermijden”, zei CDA-raadslid Daniëlle Koster bijvoorbeeld.

De OvV meldt nu zelf dat zij op verzoek van Krikke onderzoek gaat doen naar de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. “Er zal onder meer gekeken worden naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan. Nu het besluit is genomen een onderzoek te starten, zal een onderzoeksteam worden samengesteld”, meldt de organisatie.