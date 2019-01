Ruim duizend Franse knaagdieren mogelijk naar Den Haag

Knaagdierenopvang Het Knagertje krijgt er mogelijk ruim duizend knaagdieren bij. De opvang wacht op toestemming om naar Frankrijk te rijden waar het groot aantal dieren, na arrestatie van hun eigenaar, dreigt te worden geëuthanaseerd. “Het kost wat papierwerk om de dieren te mogen meenemen, maar we hopen dat het allemaal lukt”, vertelt Geertje van Kranen van de opvang op Den Haag FM.

Het gaat in totaal om 320 gerbils, 287 ratten, 252 hamsters, 213 konijnen, 212 muizen en 40 degoes. Een deel van deze dieren is al opgehaald, maar de tijd dringt volgens Geertje omdat ze anders mogelijk worden ingeslapen. De vorige eigenaar is een Franse fokker die “schijnbaar genoeg had van zijn vrouw.” De man zit vast op verdenking van het ombrengen van zijn echtgenote.

Het plan is om een kleine vrachtwagen te huren. Zodra de vrachtpapieren binnen zijn vertrekt Geertje om zo veel mogelijk knaagdieren mee te nemen, al kan ze nog wel wat hulp gebruiken. “We hebben al geld voor benzine en wat kooitjes gedoneerd gekregen, maar alle steun is welkom”, vertelt een dankbare Van Kranen.

