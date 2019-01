Swaffelaar op begraafplaats krijgt dertig uur taakstraf

Een 38-jarige Hagenaar van Poolse afkomst krijgt een werkstraf van dertig uur voor het swaffelen van een vrouw op een begraafplaats in de buurt van de Oude Haagweg. “Dat is respectloos om op een begraafplaats te doen”, aldus de Haagse politierechter.

Het verraste meerdere bezoekers van begraafplaats Oud Eik en Duinen toen ze 22 augustus vorig jaar zagen hoe een dronken Marcin M. op klaarlichte dag zijn piemel tevoorschijn haalde. Daar liet hij het niet bij. Vervolgens wreef hij met zijn piemel over het hoofd van een vrouw die naast hem zat op een bankje zat, ook wel swaffelen genoemd. De vrouw in kwestie is overigens een oppervlakkige kennis van M., maar ze was niet gediend van het seksuele contact.

Naast dit swaffelvergrijp stond M. woensdag ook terecht voor een winkeldiefstal. Zijn advocaat was daarvan op de hoogte, maar wist niets van de swaffelzaak. Dat kwam voor hem als een verrassing. “Dat is wel een beetje lullig”, zei de rechter daarop. De verdachte zelf kwam niet opdagen maar werd veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur, gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). Voor de winkeldiefstal kreeg M. twee weken celstraf.

Foto: Willem Minderhout