GroenLinks pleit voor dode hoekbeveiliging voor alle Haagse vrachtwagens

De Haagse fractie van GroenLinks wil dat alle Haagse vrachtwagens worden uitgerust met alarmsysteem ‘Lisa2Alert’. Dit alarmsysteem waarschuwt de overige weggebruikers als de vrachtwagen zijn richtingaanwijzer aanzet. Hierdoor moeten dodelijke ongelukken in de dode hoek van vrachtwagens worden voorkomen.

Het ongeluk op de Loosduinsekade van afgelopen november, waarbij een veertienjarige fietser om het leven kwam, was voor GroenLinks de aanleiding om aan de bel te trekken. “Met dit systeem kunnen we een hoop leed besparen voor nabestaanden en chauffeurs”, zegt raadslid Maarten de Vuyst op Den Haag FM. “Dit systeem is uitgebreid getest en blijkt goed te werken. In de Tweede Kamer wordt vergaderd of het niet landelijk verplicht moet worden. Tot die tijd roep ik de wethouder op het in elk geval in Den Haag in te voeren.”

GroenLinks stelde de plannen voor tijdens een speciale raadsvergadering over verkeersveiligheid. Tijdens de raadsvergadering van donderdag kwam ook een klasgenoot van de in november overleden scholier aan het woord. Daarnaast werd gesproken over knelpunten in de stad, en werden de routes van en naar scholen onder de loep gehouden.

Foto: Arno van Egmond (Twitter)

Luister hier naar het interview met Maarten de Vuyst op Den Haag FM.