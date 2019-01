LuckyTV Sander met theatershow naar Amsterdam

LuckyTV-maker Sander van de Pavert duikt opnieuw het theater in. Na zijn succesvolle voorstellingen in onder meer Zuiderstrandtheater op Scheveningen staat van de Pavert vanaf februari met een speciale show in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

In Het Beste van Lucky Live geeft Van de Pavert het publiek een kijkje achter de schermen van de beroemde filmpjes over bijvoorbeeld Willy en Max. Het publiek wordt bovendien gevraagd om te helpen bij het ‘redden’ van de kwetsbaren van de samenleving, de Bekende Nederlanders.

De eerste van zes shows is op zaterdag 16 februari. Tickets voor de theatervoorstellingen zijn nu verkrijgbaar.

Foto: Still DWDD BNN/VARA (YouTube)