The Crazy Rockers terug waar het zestig jaar geleden begon

De Haagse Indorockband ‘The Crazy Rockers’ treden op zondag 27 januari op in de Zwarte Ruiter. In die kroeg gaf de band in 1959 ook hun allereerste concert. “Heel bijzonder”, zegt gitarist van het eerste uur Eddy Chatelin op Den Haag FM.

De gitarist herinnert zich het optreden van toen nog als de dag van gisteren. “Het was een van de eerste rockconcerten in Nederland”, blikt Eddy vooruit in het programma Haagse Ochtendradio. “Het publiek had zoiets nog nooit gezien, iedereen was dolenthousiast.” Chatelin verwacht niet dezelfde gezichten te zien als toen. “Het publiek van toen is nu allemaal hoogbejaard.”

Het optreden van The Crazy Rockers ter ere van hun zestigste verjaardag is op zondag 27 januari in de Zwarte Ruiter. Het concert begint om 14.30 uur, toegang is gratis.

Luister hier naar het gesprek met Eddy Chatelin op Den Haag FM.