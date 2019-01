Aandacht voor ruimtevaart in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het laatste nieuws op ruimtevaartgebied.

Met onze ruimtevaartdeskundige Erik Laan (grote foto) bespreken we onder meer de flyby van New Horizons bij het Kuiper Belt Object Ultima Thule, de landing van de Chinese Chang E4 op de achterkant van de Maan en de aanstaande lancering van de Dragon Crew capsule (onbemand) door SpaceX naar het ISS.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.