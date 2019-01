‘Dangerous Liaisons’ van Opera2Day en literatuurfestival Winternachten in Kunstlicht op Den Haag FM

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan de gloednieuwe opera ‘Dangerous Liasons’ van Opera2Day en de op stapel staande 24e editie van literatuurfestival Winternachten (foto).

Hoogstaand vocaal en instrumentaal vuurwerk. De operamuziek van de Venetiaanse violist, priester en componist Vivaldi (1678-1741) beleeft een ‘comeback’. In de voorstelling ‘Dangerous Liaisons’ van de jonge Haagse operaclub Opera2Day komen zijn meest opwindende aria’s samen in een geheel nieuw libretto en recitatieven. En er wordt een al even opwindend verhaal mee verteld, gebaseerd op de roemruchte briefroman ‘Les Liaisons Dangereuses’.

Internationaal literatuurfestival ‘Winternachten’ leent donderdag tot en met zondag het woord aan schrijvers, dichters en denkers. Ruim tachtig binnen- en buitenlandse auteurs van naam komen naar Den Haag. Ze praten dan over hun werk en bespreken brandende kwesties van nu en van de toekomst. Onder het motto ‘Who Wants to Live Forever?’ zijn er op de 24e editie gesprekken, klinkt er proza, poëzie en ‘spoken word’ en zijn er films. En dat alles op liefst twaalf Haagse podia.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Rond 11.45 uur volgen de agendatips. Samenstelling en presentatie: Eric Korsten.

Ontwerp afbeelding: Eindeloos.