Familie Malek F. in zaak steekpartij bij Haagse Hogeschool in getuigenbankje

Drie familieleden van Malek F. worden als getuige gehoord door de onderzoeksrechter. Dat verzoek hadden de advocaten van F. ingediend. Die zeggen dat de familie zinnige dingen kan zeggen over de psychische gesteldheid van de verdachte. F. stak op 5 mei op een plein bij de Haagse Hogeschool drie mensen neer en werd neergeschoten door de politie.

De Syrische man wordt verdacht van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met terroristisch oogmerk. F. zegt dat Allah hem opdracht gaf om ongelovigen neer te steken. Ook wordt hij verdacht van twee bedreigingen met zware mishandeling. Een keer richting een vriend van een van de slachtoffers en een keer omdat hij in een café bij het Johanna Westerdijkplein iemand met een mes zou hebben bedreigd.

Doden van ongelovigen

Eerder zei het OM dat er er grote boosheid in F. schuilt en dat de kans op herhaling groot is. In afgeluisterde gesprekken met zijn familie sprak hij over het doden van ongelovigen. De moeder, broer en zus van F. hebben eerder al verklaringen bij de politie afgelegd. In de maanden vóór de schokkende steekpartij zagen zij dat de man veranderde. F.’s advocaten willen hen onder meer vragen hoe zij de in de afgeluisterde gesprekken opgevangen woorden van F. duiden.

Op 10 april is er een volgende pro-formazitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 21 en 24 juni.

Foto: still YouTube