Groep de Mos wil snel duidelijkheid over toekomst Bronovo

Groep de Mos vraagt een spoed debat aan naar aanleiding van het bericht dat het ziekenhuis Bronovo eind 2023 voorgoed zou sluiten. “Het een en ander aan informatie sijpelt naar buiten via de media, maar ik wil duidelijkheid hebben over wat er staat te gebeuren”, vertelt raadslid Janice Roopram van Groep de Mos op Den Haag FM.

Het raadslid wil zo snel mogelijk met wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg in gesprek, nu blijkt dat er vergevorderde plannen zijn om het Bronovo te sluiten. Roopram stelde eerder al schriftelijke vragen in de raad en ze roept het college op deze zo snel mogelijk te beantwoorden. Dan kunnen ze nog worden betrokken bij het debat. “Veel bewoners in de buurt, waaronder veel ouderen die rond het Willem Rooyaardsplein wonen, dreigen de basiszorg in de buurt te verliezen. Dit is voor ons niet te verkroppen.”

De partij heeft het liefst dat het Bronovo blijft bestaan. “Het is een begrip in Den Haag.” In ieder geval pleit Groep de Mos voor meer duidelijkheid over de toekomst van de patiënten en de werknemers.

Luister hier naar het interview met Janice Roopram op Den Haag FM.