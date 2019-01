Het Knagertje redt ruim 1.200 ten dode opgeschreven dieren uit Frankrijk

De kogel is door de kerk voor Geertje van Kranen van knaagdierenopvang Het Knagertje: ze mag meer dan duizend knaagdieren uit Frankrijk ophalen. Eerder deze week was het onzeker of Geertje daarvoor toestemming zou krijgen van de Franse autoriteiten.

In totaal komen er duizend muizen, 122 gerbils en 100 hamsters naar Den Haag. De dieren komen van een fokker in Frankrijk die is gearresteerd op verdenking van het ombrengen van zijn vrouw. Als de dieren geen nieuw onderkomen hadden gekregen, zouden de beestjes worden geëuthanaseerd.

Geertje vertrekt vrijdagnacht met een vrachtwagen met twee vrijwilligers richting Frankrijk. “We rijden de hele nacht door en hopen om 9.00 uur in Parijs aan te komen om alle 1222 dieren veilig in te laden.” In de loop van de avond komt het gezelschap zaterdag weer aan in Den Haag.

Adoptiegezinnen

Geertje is nog naarstig op zoek naar adoptiegezinnen voor dieren. Tot er een permanent huisje is voor ze is gevonden, blijven ze bij Het Knagertje. “Daarom kunnen we nog veel voedsel en bodembedekking gebruiken.”