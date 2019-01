Scheveningen over de toekomst van het vreugdevuur.

De Vonkenregen op Scheveningen is inmiddels anderhalve week geleden, maar het vissersdorp smeult nog volop na van het vreugdevuur. Het lot van deze oude traditie om een hoge stapel in brand te steken staat op het spel. Burgemeester Pauline Krikke heeft in juni vorig jaar al gewaarschuwd voor de veiligheid rondom de vreugdevuren. Toch komt er vanuit verschillende kanten kritiek op haar én de bouwers. Team Scheveningen heeft besloten om tot het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is afgerond, geen uitspraken te doen in de media. De vraag die bij iedereen speelt is dan ook of er nog toekomst is voor het vreugdevuur op Scheveningen?