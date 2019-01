Familie Malek F. in zaak steekpartij bij Haagse Hogeschool in getuigenbankje

Spot ooievaars in Marlot tijdens jaarlijkse telling

Vrijwilligers door het hele land trekken er het weekend van 12 en 13 januari op uit om ooievaars te spotten tijdens de jaarlijkse telling. In Den Haag organiseert Caroline Watla een excursie in Marlot. “Daar zijn wat nesten in de buurt, dus de kans is daar het grootst om ooievaars te kunnen spotten”, vertelt Caroline op Den Haag FM.

De jaarlijkse telling geeft informatie over hoe het met de ooievaar gaat en de gebieden waar de vogel leeft. De ooievaar staat bekend als een trekvogel, maar niet alle individuen overwinteren in Afrika. “Volwassen vogels blijven regelmatig in Nederland als het hier niet te koud is en er genoeg voedsel te vinden is.” Volgens Watla doet de vogel het goed in Nederland. “Toen ik klein was, waren er geen wilde ooievaars meer in Nederland. Nu zijn er tussen de dertig en veertig exemplaren in de buurt van Den Haag te vinden.”

De excursie begint zondag om 10.30 ’s ochtends. Vooraf verzamelen de vogelaars zich bij de bloemenkiosk De Slagmoolen aan de Hofzichtlaan 45. “Het wordt zo’n anderhalf uur wandelen en genieten van allerlei verschillende vogels, waaronder natuurlijk de ooievaar.”

Foto: Ane van Rees

Luister hier naar het interview met Caroline Watla op Den Haag FM.