Spuigasten op Den Haag FM over vonkenregen Scheveningen en Rotterdamsebaan

In het nieuwe politieke radioprogramma Spuigasten wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de vonkenregen op Scheveningen van Oudejaarsnacht en de aanleg van de Rotterdamsebaan.

Deze week bleek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de vonkenregen op Scheveningen zal onderzoeken. Welke vragen moet het onderzoek volgens de Haagse politiek beantwoorden? Te gast zijn de Haagse fractievoorzitters Martijn Balster van de Partij van de Arbeid en Hanneke van der Werf van D66.

Het was een belangrijke week voor de Haagse VVD-wethouder Boudewijn Revis. De week stond in het teken van een feestje voor de bouwers van de Rotterdamsebaan. Donderdag kwam de tunnelboormachine boven de grond. Daarnaast stuurde de wethouder deze week zijn zogenoemde gebiedsagenda’s naar de gemeenteraad, waaruit blijkt waar in de stad de komende jaren nieuwe woningen komen én hoeveel.

Spuigasten is een nieuw wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Spuigasten is de opvolger van het programma Nieuwslicht (van 2014 tot en met 2017 op Den Haag FM). Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. De eerste uitzending is op zaterdag 12 januari. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.