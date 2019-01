Aandacht voor ruimtevaart in Mediamix op Den Haag FM

Stroomstoring legde tramverkeer in het centrum plat

Door een stroomstoring zijn de trams van HTM vrijdagochtend ontregeld in het centrum van de stad. De lijnen 1, 9, 15, 16 en 17 konden niet door het centrum rijden. Rond 8:15 uur was de storing opgelost maar er zijn nog vertraging op de getroffen lijnen.

Alleen de HTM had vrijdag last van de stroomstoring. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Tram 1,9,15 en 16 rijden weer de gebruikelijke route, maar houd nog rekening met vertraging — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) 11 januari 2019