Talkshow ‘De Slag om het IJspaleis’ over vreugdevuren en cultuurbeleid

In de politieke talkshow ‘De Slag om het IJspaleis’ wordt op dinsdag in de Centrale Bibliotheek met een raadspanel gesproken over het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet naar de vreugdevuren. Verder onder meer een gesprek met wethouder Robert van Asten (D66) over de ontwikkeling van de Haagse kunst- en cultuursector.

Het vreugdevuur dat op Scheveningen in de nacht van oud en nieuw is ontstoken brandt nog altijd na. Met een raadspanel bestaande uit fractievoorzitters Arjen Dubbelaar (Groep de Mos/Hart voor Den Haag), Danielle Koster (CDA) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) bespreekt Debatmeester de kwestie. Wethouder Robert van Asten is te gast voor een gesprek over hoe hij het Haagse kunst- en cultuuraanbod de komende jaren wil door ontwikkelen. Welke accenten wil hij leggen en in hoeverre is het mogelijk en noodzakelijk om het aanbod meer aan te laten sluiten op de diversiteit van de stad?

In het programma, gepresenteerd door Ivar Lingen en Theodore Pronk, een nieuwe column van Marcel Verreck, huisband Food Fridge Money Box rijgt de onderwerpen muzikaal aan elkaar. De januari-editie van De Slag om het IJspaleis vindt plaats van 18:00 tot 19:00 uur op de eerste etage van de Centrale Bibliotheek en is live te zien op Den Haag TV.

Spuigasten

De Slag om het IJspaleis is een initiatief van stichting Debatmeester dat met journalistieke projecten en programma’s de aandacht voor de lokale politiek in Den Haag wil vergroten. De talkshow wordt mogelijk gemaakt door stichting Luis in de Pels en de gemeente. Aanvullend op de (maandelijkse) talkshow produceert de stichting ook het wekelijkse radioprogramma ‘Spuigasten’, dat elke zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur op Den Haag FM wordt uitgezonden.