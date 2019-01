D66 en PvdA hopen dat OVV meeluistert naar vergadering over vonkenregen Scheveningen

De fractievoorzitters van D66 en PvdA in de Haagse gemeenteraad hopen dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid meeluistert naar de vergadering over de vonkenregen op Scheveningen. Woensdag debatteert een commissie van de gemeenteraad over de kwestie.

De politiek heeft nog altijd veel vragen. Hanneke van der Werf (D66) en Martijn Balster (PvdA) hopen de komende tijd veel antwoorden te krijgen, zeiden ze zaterdagochtend in het radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

De belangrijkste vragen zijn volgens Van der Werf: “Wat is nu eigenlijk de afweging geweest om die vuren wel af te laten gaan? Ik denk dat iedereen wel weet dat op de 31e duidelijk was dat die veel te hoog waren. Dan is er natuurlijk een afweging gemaakt om dat wel te doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken waarom heeft de burgemeester, de Driehoek of de gemeente niet gezegd: ‘Jullie halen die extra pallets nu weg, of wij halen ze weg of het vuur gaat niet aan.’ Dat soort vragen leven. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar over te spreken. Ik hoop, net als collega Balster, dat de onderzoeksraad ook meeluistert en dit soort specifieke dingen ook meeneemt.”

PvdA’er Balster: “Ik hoop een open houding en de bereidheid om echt alles onderzocht te krijgen, waarbij geen verantwoordelijkheid wordt geschuwd. Ik denk dat het ook belangrijk is dat de burgemeester een open houding heeft over de besluitvorming die heeft plaatsgevonden: in het hele proces voorafgaande aan de bouw, de afspraken die zijn gemaakt over de hoogte, wat er gebeurd is in het handhaven toen bleek dat die vuren te hoog zouden worden. De wind was ongunstig, zijn daar besluiten over gevallen? Dat soort vragen mogen in dat onderzoek echt allemaal op tafel komen en dat het niet verborgen bleef.”

Luister hier naar het fragment op Den Haag FM.